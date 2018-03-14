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Зейн Малик и Джиджи Хадид расстались

Зейн Малик и Джиджи Хадид официально заявили о своем расставании, чем очень огорчили своих фанатов.
Зейн Малик и Джиджи Хадид расстались


Отношения популярного певца со знаменитой топ-моделью не продержались и двух лет. Своим разрывом пара очень огорчила своих истинных поклонников.

Пара разлучилась из-за сумасшедших рабочих графиков. Ведь в них совсем не было места романтическим отношениям. И теперь у каждого из них – своя дорога: теперь их ничто не будет отвлекать от построения карьеры. По словам людей, знающих обоих, бывшие возлюбленные смогли сохранить хорошие отношения и готовы оказывать друг другу помощь при малейшей необходимости.

Однако поклонники, посмотрев на фото певца в его Instagram, сделали свои выводы: все прошло не так уж и цивилизованно и безболезненно. Хотя Малик настоящую причину разрыва не афиширует, на фото он позирует с кислой миной, да и подпись соответствующая: «Когда жизнь кидает тебе лимоны, лови их так, чтобы они не ударили тебе по лицу».

Теперь поклонники исполнителя ждут, как на этот раз он отреагирует на перемены в личной жизни, ведь обычно это бывает сменой имиджа.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 13:00
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