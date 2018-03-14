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Российский "Аэрофлот" возобновил полеты в Каир

Авиакомпания "Аэрофлот" запустила продажу билетов на рейс в Каир.

Российский "Аэрофлот" возобновил полеты в Каир


Недавно авиакомпания России «Аэрофлот» огласила о запуске реализации билетов на рейсы в Каир. Начнется это с 11 апреля, информирует компания. Полёты будут совершаться на самолетах Airbus А 320. Авиарейсы No 400 на Кипр в будущем совершатся через день, в понедельник, среду и субботу, так же как и рейсы No 401 с Кипра в Москву будут осуществляться по вторникам, четвергам и воскресеньям. В данный момент приобрести билет возможно, сообщают источники.

Так же сообщается, что с 12 июня по 2 июля перелеты будут каждодневными из-за футбольного турнира.
В мире / Общество
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 12:00
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