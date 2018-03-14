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В Чувашии суд отменил требование удалить тату со свастикой

В Чувашии высший суд отменил приговор райсуда, по которому приговоренный обязан был удалить со своего тела татуировку со свастикой.

В Чувашии суд отменил требование удалить тату со свастикой


Чебоксарский райсуд признал мужчину, отбывающего наказание в колонии, у которого на груди обнаружились татуировки с символами нацистской Германии, виновным в административном правонарушении: пропаганда или демонстрация фашистской символики. Как наказание суд обязал его уплатит штраф в размере 1 000 рублей. Кроме этого, виновный должен был своими силами убрать с тела не прошедшие цензуру татуировки.

Защитники подсудимого, подав апелляцию в высший суд выиграли дело, обыграв то, что в условиях колонии удаление тату своими силами - это настоящее членовредительство. Кроме того, в условиях колонии он просто не мог не «демонстрировать», тем самым «пропагандируя» свастику. Высшая судебная инстанция отменила прежнее решение суда за отсутствием состава правонарушения.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 00:14
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