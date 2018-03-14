В Чувашии суд отменил требование удалить тату со свастикой

Чебоксарский райсуд признал мужчину, отбывающего наказание в колонии, у которого на груди обнаружились татуировки с символами нацистской Германии, виновным в административном правонарушении: пропаганда или демонстрация фашистской символики. Как наказание суд обязал его уплатит штраф в размере 1 000 рублей. Кроме этого, виновный должен был своими силами убрать с тела не прошедшие цензуру татуировки.Защитники подсудимого, подав апелляцию в высший суд выиграли дело, обыграв то, что в условиях колонии удаление тату своими силами - это настоящее членовредительство. Кроме того, в условиях колонии он просто не мог не «демонстрировать», тем самым «пропагандируя» свастику. Высшая судебная инстанция отменила прежнее решение суда за отсутствием состава правонарушения.