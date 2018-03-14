Минобороны получило первый модернизированный самолет версии Ил-76МД-М
Специалистами 153-го российского военного представительства Минобороны, который дислоцируется в Авиационном комплексе имени Ильюшина в подмосковном Жуковском, был проведён приём первого военно-транспортного серийного модернизированного самолета типа Ил-76МД-М.
Непосредственно под руководством военного представительства провели приёмо-сдаточные специальные испытания. В полной комплектации самолет передали в состав российских Воздушно-космических сил. Контрактом предусматривается модернизация существующего парка российских военно-транспортных самолетов, начиная от версии Ил-76МД и заканчивая Ил-76МД-М.
Данный самолёт подвергся глубокой модернизации. Он оснащается современным пилотажно-навигационный комплексом, новым бортовым электронным оборудованием. На самолете обновили бытовое, десантно-транспортное, светотехническое оборудование, средства связи и бортовой комплекс обороны.
Непосредственно под руководством военного представительства провели приёмо-сдаточные специальные испытания. В полной комплектации самолет передали в состав российских Воздушно-космических сил. Контрактом предусматривается модернизация существующего парка российских военно-транспортных самолетов, начиная от версии Ил-76МД и заканчивая Ил-76МД-М.
Данный самолёт подвергся глубокой модернизации. Он оснащается современным пилотажно-навигационный комплексом, новым бортовым электронным оборудованием. На самолете обновили бытовое, десантно-транспортное, светотехническое оборудование, средства связи и бортовой комплекс обороны.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:10