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Минобороны получило первый модернизированный самолет версии Ил-76МД-М

Специалистами 153-го российского военного представительства Минобороны, который дислоцируется в Авиационном комплексе имени Ильюшина в подмосковном Жуковском, был проведён приём первого военно-транспортного серийного модернизированного самолета типа Ил-76МД-М.

Минобороны получило первый модернизированный самолет версии Ил-76МД-М


Непосредственно под руководством военного представительства провели приёмо-сдаточные специальные испытания. В полной комплектации самолет передали в состав российских Воздушно-космических сил. Контрактом предусматривается модернизация существующего парка российских военно-транспортных самолетов, начиная от версии Ил-76МД и заканчивая Ил-76МД-М.

Данный самолёт подвергся глубокой модернизации. Он оснащается современным пилотажно-навигационный комплексом, новым бортовым электронным оборудованием. На самолете обновили бытовое, десантно-транспортное, светотехническое оборудование, средства связи и бортовой комплекс обороны.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:10
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