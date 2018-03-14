Модель Алена Шишкова удивила поклонников своим обеденными порциями

Девушка находится в Германии, где жирная пища стала традиционным питанием немцев. Она не смогла удержаться от соблазна и решила попробовать местные деликатесы, отказавшись на время от сыроедения. Фанаты не смогли подробно рассмотреть все ингредиенты на тарелке Алены Шишковой, но заметили, что они имеют много калорий.Даже куски рыбы с овощами не играют в них большой роли, хотя во время обеда народ старается поддерживать силы, а не наедаться досыта. Пользователи сетей не стали критиковать знаменитость за изыски гурмана и довольны небольшими переменами в ее рационе, а фигура всегда будет стройной из-за спортивных нагрузок.