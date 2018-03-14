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Модель Алена Шишкова удивила поклонников своим обеденными порциями

Модель, кроме рассказов о своей диете, всегда говорила поклонникам, что может съесть больше блюд, но при этом весить всего 54 кг. Но сейчас они были удивлены обеденными порциями Алены Шишковой после просмотра фото в Instagram.

Девушка находится в Германии, где жирная пища стала традиционным питанием немцев. Она не смогла удержаться от соблазна и решила попробовать местные деликатесы, отказавшись на время от сыроедения. Фанаты не смогли подробно рассмотреть все ингредиенты на тарелке Алены Шишковой, но заметили, что они имеют много калорий.

Модель Алена Шишкова удивила поклонников своим обеденными порциями


Даже куски рыбы с овощами не играют в них большой роли, хотя во время обеда народ старается поддерживать силы, а не наедаться досыта. Пользователи сетей не стали критиковать знаменитость за изыски гурмана и довольны небольшими переменами в ее рационе, а фигура всегда будет стройной из-за спортивных нагрузок.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:45
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