АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чертов берег с новыми аномальными зонами Петербурга могут помочь или навредить людям
EUR 70.16 USD 56.94
Курс валют на 14.03.2018

Исследователи: Урбанизация влияет на погоду

Ученые из технологического университета Мумбаи выяснили, что городские застройки могут влиять на погоду, а особенно на количество осадков в разных районах.

Чтобы прийти к такому заключению климатологи провели исследования погоды в Мумбаи, где численность народа составляет несколько миллионов и в Сан-Мигель-де-Тукуман (Аргентина), где численность людей во много раз меньше. В результате выяснилось, что, несмотря на разное географическое положение, дожди там начинаются по одним и тем же моделям.

Исследователи: Урбанизация влияет на погоду


Для изучения ученые решили проанализировать данные об осадках в Мумбаи за 2014 год. Были составлены модели на основе того, как городские застройки оказывали влияние на динамику дождей, после чего сопоставили данные с реальными фактами метеорологов. Благодаря этому стало известно, что количество зданий действительно могут влиять на количество осадков.

На территории города в Аргентине использовали такие же модели и увидели аналогичную ситуацию, а именно то, что зависимо от района города количество осадков меньше или больше на 30%. На основе данного исследования удалось доказать, что урбанизация является одним из основных факторов, влияющим на погоду.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 08:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Колонизация Марса позволит американцам добывать
Большинство героев «Игр престолов» погибнут -
Рената Литвинова удивляется, насколько дочь
Лариса Долина не смогла спрятать пышные формы за
Зрители «Дома-2» назвали отношения Саши Гобозова
Чертов берег с новыми аномальными зонами
Стройные ноги Яны Рудковской изумили подписчиков
Apple в ежегодном рейтинге репутации компаний
Дочь Таты Блюменкранц сказала первое слово
«Союзмультфильм» решил вернуть в кинозалы
Ученые: Пол и возраст ворона выдает его карканье
Евросоюз добавил спиннеры к списку опасных товаров
Ольгу Бузову выдвигают на пост мэра Москвы
Жительница Волгодонска купила квартиру с
Исследователи: Урбанизация влияет на погоду
Алиса Лобанова снялась в красочной фотосессии для
Xiaomi выпустила умную посудомоечную машину типа
Внешность Даны Борисовой произвела на поклонников
Поклонники раскритиковали Анджелину Джоли за
В сетях опубликовано видео появления черного НЛО
Мария Погребняк блеснула своей новой коллекцией
Житель Санкт-Петербурга сел в тюрьму из-за котенка
В РФ iPhone X вновь продают в золотом корпусе
Кэти Перри свалила с ног незнакомца поцелуем и
Модель Алена Шишкова удивила поклонников своим
Игорь Петренко с женой и подросшими детьми снялся
К кадастровой оценке подключат новые технологии
В Новой Зеландии начались испытания летающих
В Липецкой области многодетная мать задушила
Активисты “Божьей воли” выступают против
Просмотреть все новости