Исследователи: Урбанизация влияет на погоду

Чтобы прийти к такому заключению климатологи провели исследования погоды в Мумбаи, где численность народа составляет несколько миллионов и в Сан-Мигель-де-Тукуман (Аргентина), где численность людей во много раз меньше. В результате выяснилось, что, несмотря на разное географическое положение, дожди там начинаются по одним и тем же моделям.Для изучения ученые решили проанализировать данные об осадках в Мумбаи за 2014 год. Были составлены модели на основе того, как городские застройки оказывали влияние на динамику дождей, после чего сопоставили данные с реальными фактами метеорологов. Благодаря этому стало известно, что количество зданий действительно могут влиять на количество осадков.На территории города в Аргентине использовали такие же модели и увидели аналогичную ситуацию, а именно то, что зависимо от района города количество осадков меньше или больше на 30%. На основе данного исследования удалось доказать, что урбанизация является одним из основных факторов, влияющим на погоду.