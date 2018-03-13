Представители "Яндекса"отметили, что россияне стали больше интересоваться новостройками в Интернете

Россияне стали больше интересоваться информацией в Интернете о новых жилых комплексах: за год в Рунете количество запросов выросло на 6,1% — почти до 50 млн. Однако, по словам риэлторов, это не означает, что произошло повышение спроса, наоборот, количество заключенных сделок купли продажи за последние 4 года упало на 20%. Больше всего людей интересует наиболее дешевое жилье; студии и однокомнатные квартиры.Резкое падение спроса показали результаты исследования в полусотне из 82 регионов России, в то время как в 30 регионах (60% сделок) зафиксирован небольшой рост (+3%). Одновременно сообщалось ранее, что спад строительной отрасли в провинции находится в пределах от 4% до 41% из-за снижения покупательной способности населения. И наихудший результат показала Омская область - здесь снижение достигло 41%.