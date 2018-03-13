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Рожден Ануси хотел стать отцом детей Анны Седоковой

Рожден Ануси подтвердил роман с певицей Анной Седоковой. Исполнитель песен строил планы в отношении к своей коллеге, однако реализовать их так и не удалось. Артист признался, что планировал стать отцом для деток Седоковой.

Рожден Ануси хотел стать отцом детей Анны Седоковой

В начале нового сезона проекта «Холостяк», главным героем которого является Рожден Ануси, он поведал зрителям касательно статуса своих взаимоотношений с певицей Анной Седоковой. Близость с артисткой молодому человеку приписывали уже давно.

Рожден признал, что он действительно был близок с Седоковой и кроме этого, строил по отношению к артистке большие планы. По словам певца, они с Анной пытались построить отношения, однако, в результате, их попытки закончились провалом. Ануси поведал, что был настроен крайне серьезно, и даже хотел стать отцом её детей. Причиной неудачных отношений со звездой стала работа. Холостяк заявил, что двум артистам данного масштаба очень сложно достичь чего-либо на личном фронте. По мнению Рождена, и их случай не исключение.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 23:05
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