Рожден Ануси хотел стать отцом детей Анны Седоковой

В начале нового сезона проекта «Холостяк», главным героем которого является Рожден Ануси, он поведал зрителям касательно статуса своих взаимоотношений с певицей Анной Седоковой. Близость с артисткой молодому человеку приписывали уже давно.Рожден признал, что он действительно был близок с Седоковой и кроме этого, строил по отношению к артистке большие планы. По словам певца, они с Анной пытались построить отношения, однако, в результате, их попытки закончились провалом. Ануси поведал, что был настроен крайне серьезно, и даже хотел стать отцом её детей. Причиной неудачных отношений со звездой стала работа. Холостяк заявил, что двум артистам данного масштаба очень сложно достичь чего-либо на личном фронте. По мнению Рождена, и их случай не исключение.