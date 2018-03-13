Во Франции инженеры La Machine строят сказочное движущееся «дерево цапли»

Диаметр «дерева цапли» достигает пятьдесят метров, а высота – тридцать пять метров. Французские инженеры отмечают, что такая работа является для них вызовом. Эксперты над созданием скульптуры трудятся 4 года. Они захотели с обществом поделиться техническим и промышленным взрывом. Руководителям компании для успешной реализации данного проекта нужно собрать 35 млн. евро. Новинку частично будут финансировать физические лица и частные корпорации.Чтобы построить «дерево цаплю» был открыт специальный фонд, именуемый «Heron Tree Endowment Fund». В свою очередь авторы проекта обратились с просьбой к пользователям Сети участвовать в создании данной уникальной скульптуры. В интернете был опубликован видеоролик, в котором частично показаны результаты проделанной работы.