Ирина Аллегрова разочаровала зрителя на концерте в Санкт-Петербурге

Ещё до начала выступления Ирины Аллегровой начались неприятности. Артистка перенесла его на день позднее от запланированной даты. Зрители ожидали услышать популярные хиты исполнительницы песен, а вместо этого звезда исполнила свои новые песни. Недовольство зрителей вылилось в большой скандал в соцсетях. Одни интернет-пользователи выражали своё неудовольствие, при этом другие защищали своего кумира.Разочарованная публика прямо во время выступления уходила из зала. Негодование зрителей ещё вызвано и тем, что Ирина исполняла некоторые композиции под фонограмму. Однако верные поклонники остались довольны выступлением певицы, заявив, что их кумир старается идти вперёд, и постоянно обновляет свой репертуар.