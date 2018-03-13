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Ирина Аллегрова разочаровала зрителя на концерте в Санкт-Петербурге

Ирина Аллегрова, являющаяся известной певицей, разочаровала зрителя на концерте, который состоялся в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Но публика осталась недовольна проведенным вечером, о чём и было сообщено в соцсетях.

Ирина Аллегрова разочаровала зрителя на концерте в Санкт-Петербурге


Ещё до начала выступления Ирины Аллегровой начались неприятности. Артистка перенесла его на день позднее от запланированной даты. Зрители ожидали услышать популярные хиты исполнительницы песен, а вместо этого звезда исполнила свои новые песни. Недовольство зрителей вылилось в большой скандал в соцсетях. Одни интернет-пользователи выражали своё неудовольствие, при этом другие защищали своего кумира.

Разочарованная публика прямо во время выступления уходила из зала. Негодование зрителей ещё вызвано и тем, что Ирина исполняла некоторые композиции под фонограмму. Однако верные поклонники остались довольны выступлением певицы, заявив, что их кумир старается идти вперёд, и постоянно обновляет свой репертуар.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:45
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