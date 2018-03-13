Астрономы наконец нашли источник загадочного свечения в центре Млечного Пути

На протяжении последних пяти лет ученые NASA изучали таинственное излучение в центре Млечного Пути, источником которого, как раннее предполагалось, была темная материя. Однако последние результаты показали, что излучение исходит от древних звезд, которых еще не открыли астрономы.Дабы подтвердить или опровергнуть является ли темная материя источником странного свечения, ученые сделали компьютерное моделирование распределения газа в галактике. Однако результаты показали, что источником излучения являются древние звезды в центре Млечного Пути, мягкое свечение которых очень похоже на излучение темной материи в космическом пространстве.