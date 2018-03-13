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Дженнифер Энистон подала на развод с Джейсоном Теру из-за его увлечения коллегой

Западные журналисты смогли выяснить, что причиной развода голливудской пары Дженнифер Энистон и Джастина Теру могло послужить увлечение последнего своей симпатичной коллегой.

Дженнифер и Джастина связывали довольно долгие отношения. Начали встречаться они в 2011 году, а через 15 месяцев объявили о помолвке. Летом 2015 года пара узаконила отношения. Всё было хорошо, пока, по версии прессы, Теру всерьёз не заинтересовался знойной брюнеткой Оливией Манн во время совместной работы над одним из проектов.

Дженнифер Энистон подала на развод с Джейсоном Теру из-за его увлечения коллегой

Неосмотрительный Джастин постоянно и помногу в присутствии супруги рассказывал о том, какая прекрасная и замечательная Оливия. Такое едва ли может понравиться какой женщине, вот и Энистон не вытерпела поведения мужа. В итоге отношения супругов настолько испортились, что в феврале текущего года было решение подать на развод.

Грядут большие судебные разбирательства, в результате которых Джейсон Теру может значительно потерять в финансах. Речь идёт о 50% всех его денег. Тем не менее голливудские звёзды продолжают общаться, и это происходит во многом из-за общих домашних животных, за которыми нужен уход.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 12:18
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