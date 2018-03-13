Kia представила современный обновленный Carnival
Компанией Kia презентована рестайлинговая версия минивэна Carnival. Авто доступно на домашнем рынке от 1,53 млн. руб.
Kia Carnival будущего модельного года наделили переработанной радиаторной решёткой, светодиодными задними фонарями, LED-противотуманками, измененной головной оптикой, другими бамперами, переработанной радиаторной решеткой. Интерьер модели пополнился современной модернизированной приборной панелью. В отделке салона используются более качественные материалы. Также улучшили шумоизоляцию "однообъемника". Авто выпускается с 3 рядами сидений (7-, 9- 11- местное исполнение).
В авто стоит бензиновый 3,3-литровый атмосферник на 280 л.с. либо дизельный 2,2-литровый мотор на 202 л.с. Моторы работают с 8-ступенчатой АКПП. Минивэн оснащают камерой заднего вида, продвинутым мультимедийным комплексом, системой отслеживания слепых зон, системой контроля полосы движения, адаптивным круиз-контролем.
Kia Carnival будущего модельного года наделили переработанной радиаторной решёткой, светодиодными задними фонарями, LED-противотуманками, измененной головной оптикой, другими бамперами, переработанной радиаторной решеткой. Интерьер модели пополнился современной модернизированной приборной панелью. В отделке салона используются более качественные материалы. Также улучшили шумоизоляцию "однообъемника". Авто выпускается с 3 рядами сидений (7-, 9- 11- местное исполнение).
В авто стоит бензиновый 3,3-литровый атмосферник на 280 л.с. либо дизельный 2,2-литровый мотор на 202 л.с. Моторы работают с 8-ступенчатой АКПП. Минивэн оснащают камерой заднего вида, продвинутым мультимедийным комплексом, системой отслеживания слепых зон, системой контроля полосы движения, адаптивным круиз-контролем.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 21:00