Учёные: Китай может первым обнаружить инопланетян

Китайские учёные присоединяются к поиску внеземных форм жизни. Специалисты планируют установить в рядом с FAST от 2 до 10 чувствительных радиотелескопов, чей радиус составляет 30 метров. Таким образом будет повышена видимость, что позволит быстрее найти инопланетян. По оценка специалистов, новое оборудование в 100 раз превысит текущий уровень установленной техники.Первым пунктом плана китайских учёных по обнаружению инопланетян стало установка дополнительных телескопов. Согласно утверждениям независимых экспертов, страна обладает засекреченными передовыми технологиями, которые смогут найти любые формы внеземной жизни на расстоянии в 1000 световых лет.