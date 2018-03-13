Пентагон признал существование НЛО и опубликовал видео
Пентагон опубликовал видео, на котором видно НЛО. Ролик снял пилот ВМС в 2015 году, съёмка велась над побережьем Тихого океана. Материалы были показаны на телеканале ABC.
Пентагон практически признал существование НЛО, опубликовал видео, сделанное пилотом ВМС. Ведомство решило рассекретить материал и передал его телеканалу ABC. Это уже третье видео, попавшее в Сеть. В Минобороне США подтвердили, что программа по изучению случаев появления НЛО существует, однако её финансирование прекратилось ещё в 2012 году.
На кадрах видна белая точка с неясными очертаниями. Также можно услышать голос пилота, недоумевающего, что это за объект. Пользователям интересно, на какой высоте летел самолёт, а также какая дистанция была с НЛО. Подробности инцидента неизвестны. Иностранные СМИ полагают, что ведущие должностные лица Пентагона бояться говорить об инопланетянах в слух из-за страха, что их отстранят.
Пентагон практически признал существование НЛО, опубликовал видео, сделанное пилотом ВМС. Ведомство решило рассекретить материал и передал его телеканалу ABC. Это уже третье видео, попавшее в Сеть. В Минобороне США подтвердили, что программа по изучению случаев появления НЛО существует, однако её финансирование прекратилось ещё в 2012 году.
На кадрах видна белая точка с неясными очертаниями. Также можно услышать голос пилота, недоумевающего, что это за объект. Пользователям интересно, на какой высоте летел самолёт, а также какая дистанция была с НЛО. Подробности инцидента неизвестны. Иностранные СМИ полагают, что ведущие должностные лица Пентагона бояться говорить об инопланетянах в слух из-за страха, что их отстранят.
В мире
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 16:50