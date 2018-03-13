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Учёные: Африка смогла пережить в каменном веке вулканический апокалипсис

Учёные из университета штата Аризона нашли новые доказательства того, что вулканический апокалипсис, произошедший 73 тысячи лет назад, не затронул Африку. Катастрофа прошлого изменила климат планеты, что привело к исчезновению многих видов животных.

Учёные: Африка смогла пережить в каменном веке вулканический апокалипсис


Учёные называют вулканическим апокалипсисом каменного века извержение супервулкана Тоба. Ранее было принято считать, что такой масштабный катаклизм отразился на всей планете, однако последние исследования указывают на то, что Африка смогла его избежать. Научные сотрудники разыскали следы двух стоянок древних людей, относящиеся к тому времени. Поселения находились в 9 тыс км от вулкана, люди в них продолжали жить и после извержения.

Учёные нашли в Африке частички пепла в почве, относящиеся к периоду вулканического апокалипсиса. Исследования показали, что жители континента смогли избежать катастрофы: манера изготовления орудий труда, а также его количество осталось неизменным.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 11:55
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