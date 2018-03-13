Виталина Цымбалюк-Романовская ударила по ушам Марка Рудинштейна

Виталина не выходит с территории скандалов: в последней программе «На самом деле» разыгрался очередной конфликт. Друг Джигарханяна Марк Рудинштейн заявил, что, якобы на заре их отношений с актером в ситуации, когда тому потребовался укол инсулином, Виталина вместо помощи закрыла Джигарханяна в гримерке. На что Цымбалюк-Романовская парировала, что в театре Рудинштейн не появлялся лет 20.Перепалка постепенно набирала обороты, пока продюсер не обозвал оппонентку «бледной спирохетой», убившей актера. На что «спирохета», подойдя к обидчику, обеими руками стукнула того по ушам.