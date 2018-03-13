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Виталина Цымбалюк-Романовская ударила по ушам Марка Рудинштейна

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская вновь в бою – в эфире ТВ-программы она ударила Марка Рудинштейна по ушам.
Виталина Цымбалюк-Романовская ударила по ушам Марка Рудинштейна


Виталина не выходит с территории скандалов: в последней программе «На самом деле» разыгрался очередной конфликт. Друг Джигарханяна Марк Рудинштейн заявил, что, якобы на заре их отношений с актером в ситуации, когда тому потребовался укол инсулином, Виталина вместо помощи закрыла Джигарханяна в гримерке. На что Цымбалюк-Романовская парировала, что в театре Рудинштейн не появлялся лет 20.

Перепалка постепенно набирала обороты, пока продюсер не обозвал оппонентку «бледной спирохетой», убившей актера. На что «спирохета», подойдя к обидчику, обеими руками стукнула того по ушам.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:15
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