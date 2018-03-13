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Актриса Екатерина Климова рассказала, как поборола симптомы простуды

Российская актриса Екатерина Климова на своей странице в социальной сети Instagram сообщила, что она чуть было не заболела. Соответственно, многодетная мама обвинила во всем непогоду со снежной весной.

Актриса Екатерина Климова рассказала, как поборола симптомы простуды


Екатерина посчитала весну в этом году заблудившейся и отстающей по графику. Ей непривычно наблюдать высокие сугробы посреди холодного марта. Героини телесериалов «Любовь в большом городе-3» и «С Новым годом, мамы!» довелось встретить довольно много простуженных и заболевших. Она сама с трудом избежала заболевания.

Побороть простудные симптомы и подступы гриппа ей помогло своевременное применение соответствующих препаратов.

Поэтому Климова обратилась ко всем своим фолловерам с напоминанием беречь себя и своевременно реагировать на сигналы организма о его заболеваемости в межсезонный период. Пользователи в свою очередь дали понять своей любимице, что переживают за ее самочувствие и желают скорейшего полного выздоровления.

Молодые мамы согласились с заключением Климовой относительно быстрого реагирования на симптомы заболеваемости, чтобы не заразить своих детей и близких.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: George21 Сегодня, 08:15
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