Актриса Екатерина Климова рассказала, как поборола симптомы простуды

Екатерина посчитала весну в этом году заблудившейся и отстающей по графику. Ей непривычно наблюдать высокие сугробы посреди холодного марта. Героини телесериалов «Любовь в большом городе-3» и «С Новым годом, мамы!» довелось встретить довольно много простуженных и заболевших. Она сама с трудом избежала заболевания.Побороть простудные симптомы и подступы гриппа ей помогло своевременное применение соответствующих препаратов.Поэтому Климова обратилась ко всем своим фолловерам с напоминанием беречь себя и своевременно реагировать на сигналы организма о его заболеваемости в межсезонный период. Пользователи в свою очередь дали понять своей любимице, что переживают за ее самочувствие и желают скорейшего полного выздоровления.Молодые мамы согласились с заключением Климовой относительно быстрого реагирования на симптомы заболеваемости, чтобы не заразить своих детей и близких.