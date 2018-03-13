Ученые обнаружили связь между генами и способностью к эмпатии
Как определили британские ученые, способность сочувствовать у некоторых людей зависит от их генетической предрасположенности. Чтобы выяснить это, специалисты обследовали гены примерно 46 тысяч человек - добровольцев проекта 23andMe.
Команда специалистов из Кембриджского университета смогла определить связь между геномом человека и его способностью сопереживать другим людям. Ученые сотрудничали с организацией 23andMe, у которой была возможность достать нужные образцы ДНК. Участники исследования дополнительно заполнили специальные опросники, позволяющие определять показатель эмпатии.
Итоги показали, что 10% различий в уровне эмпатии зависели от генов, а остальные определялись социальными факторами. Отмечается, что благодаря проведенному исследованию ученые сумели понять тех людей, которые, к примеру, больны аутизмом. В будущем специалисты собираются узнать, какие именно из генов отвечают за уровень эмпатии.
Команда специалистов из Кембриджского университета смогла определить связь между геномом человека и его способностью сопереживать другим людям. Ученые сотрудничали с организацией 23andMe, у которой была возможность достать нужные образцы ДНК. Участники исследования дополнительно заполнили специальные опросники, позволяющие определять показатель эмпатии.
Итоги показали, что 10% различий в уровне эмпатии зависели от генов, а остальные определялись социальными факторами. Отмечается, что благодаря проведенному исследованию ученые сумели понять тех людей, которые, к примеру, больны аутизмом. В будущем специалисты собираются узнать, какие именно из генов отвечают за уровень эмпатии.