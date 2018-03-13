В Lockheed Martin начали сборку японского спутника связи JCSAT-17

Спутник JCSAT-17 является собственностью SKY Perfect JSAT, но сборкой и подготовкой аппарата к полету будут заниматься специалисты компании Lockheed Martin. Так устройство получит ретрансляторы, которые будут работать на частоте S-диапазона, 18-метровый отражатель и гибкий процессор. Отмечается, что этот спутник станут применять в том случае, когда понадобится помощь в бедствиях и других масштабных ситуациях.Таким образом, JCSAT-17 будут готовить в течение девяти месяце, а после сборки специалисты проведут экологические испытания аппарата. В шину устройства введут системы управления движением, ориентацией, тепловыми процессами и телеметрией.Стоит отметить, что это уже восьмой японский спутник компании SJC, которым занимается Lockheed Martin.