В Lockheed Martin начали сборку японского спутника связи JCSAT-17
Команда Nathan Koga/SpaceFlight InsiderLockheed Martin, которая занимается сборкой, тестированием и запуском космических аппаратов, начала работать над сборкой аппарата JCSAT-17. Данный спутник предназначен для связи и запустят его в следующем году на борту ракеты Ariane 5 с космодрома куру.
Спутник JCSAT-17 является собственностью SKY Perfect JSAT, но сборкой и подготовкой аппарата к полету будут заниматься специалисты компании Lockheed Martin. Так устройство получит ретрансляторы, которые будут работать на частоте S-диапазона, 18-метровый отражатель и гибкий процессор. Отмечается, что этот спутник станут применять в том случае, когда понадобится помощь в бедствиях и других масштабных ситуациях.
Таким образом, JCSAT-17 будут готовить в течение девяти месяце, а после сборки специалисты проведут экологические испытания аппарата. В шину устройства введут системы управления движением, ориентацией, тепловыми процессами и телеметрией.
Стоит отметить, что это уже восьмой японский спутник компании SJC, которым занимается Lockheed Martin.
Спутник JCSAT-17 является собственностью SKY Perfect JSAT, но сборкой и подготовкой аппарата к полету будут заниматься специалисты компании Lockheed Martin. Так устройство получит ретрансляторы, которые будут работать на частоте S-диапазона, 18-метровый отражатель и гибкий процессор. Отмечается, что этот спутник станут применять в том случае, когда понадобится помощь в бедствиях и других масштабных ситуациях.
Таким образом, JCSAT-17 будут готовить в течение девяти месяце, а после сборки специалисты проведут экологические испытания аппарата. В шину устройства введут системы управления движением, ориентацией, тепловыми процессами и телеметрией.
Стоит отметить, что это уже восьмой японский спутник компании SJC, которым занимается Lockheed Martin.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:20