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Ученые обнаружили два необычайно ярких редких квазара с высоким красным смещением

Астрономы определили два новых ярких квазара с высоким красным смещением. Недавно найденные квазизвездные объекты, обозначенные как VST-ATLAS J158.6938-14.4211 и VST-ATLAS J332.8017-32.1036, могут помочь в улучшении нашего понимания эволюции Вселенной.

Ученые обнаружили два необычайно ярких редких квазара с высоким красным смещением


Астрономов особо интересуют подобные объекты, питающиеся черными дырами, так как исследования поглощения квазарами нейтрального водорода может помочь ученым изучить раннюю среду древней Вселенной. Квазары являются самыми яркими и дальними объектами изучения во Вселенной. Спектр квазаров с высоким красным смещением астрономы используют для расчета черных дыр, гравитация которых влияет на формирование и развитие квазаров.

Однако проблемой является поиск сверхярких квазаров, так как обнаружить их с помощью обычных цветовых выделений очень трудно. Это связано с низкой плотностью и помехам холодных карликов. На данный момент обнаружено более 300 000 квазаров, однако лишь 290 из них имеют высокое красное смещение. Открытие астрономами под руководством Бена Чехада из Университета Дарема сразу два сверхярких квазара считается огромной удачей. Ученые использовали для мониторинга комбинацию нового телескопа с большим телескопом ATLAS (VST ATLAS) и широкомасштабного инфракрасного исследователя (WISE).

Исследователи провели предварительную оценку масс черных дыр, питающих два квазара. Согласно документу, J158-14 имеет черную дыру с массой около 1,8 миллиарда солнечных масс, а когда дело доходит до J332-32, ее черная дыра примерно в два миллиарда раз больше, чем Солнце.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 20:23
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