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Ученые: Жители Крайнего Севера могут оценить вкус суфле из печени оленя и снеки-антистресс

Российские ученые создали ряд продуктов питания, которые смогут оценить жители Крайнего Севера. Кроме суфле из печени оленя и снеков-антистресс, им были предложены другие виды лечебных лакомств.

Уже выпущены котлеты, помогающие восполнить дефицит йода, после которых напитки позволят сохранить иммунитет. Специалисты работают над десертами и мясными изделиями, чтобы они тоже могли иметь полезные свойства. Раньше были разработаны рекомендации по питанию кочевых народов, живущих на территории тундры Ямала.

Ученые: Жители Крайнего Севера могут оценить вкус суфле из печени оленя и снеки-антистресс


Благодаря сырью местности можно включить в рацион людей все полезные вещества. Сейчас из-за уменьшения потребления рыбы, жители стали страдать от ожирения и сердечных недугов, а также у них была замечена гипертония. Многие люди имеют сахарный диабет и атеросклероз, но данные разработки помогут им восстановить организм.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:40
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