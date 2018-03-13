Ученые: Жители Крайнего Севера могут оценить вкус суфле из печени оленя и снеки-антистресс

Уже выпущены котлеты, помогающие восполнить дефицит йода, после которых напитки позволят сохранить иммунитет. Специалисты работают над десертами и мясными изделиями, чтобы они тоже могли иметь полезные свойства. Раньше были разработаны рекомендации по питанию кочевых народов, живущих на территории тундры Ямала.Благодаря сырью местности можно включить в рацион людей все полезные вещества. Сейчас из-за уменьшения потребления рыбы, жители стали страдать от ожирения и сердечных недугов, а также у них была замечена гипертония. Многие люди имеют сахарный диабет и атеросклероз, но данные разработки помогут им восстановить организм.