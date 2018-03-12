Дмитрий Песков не знает, где будет голосовать Путин

Песков сказал, что он пока не может уточнить место голосования Путина. При этом он отметил, что обычно президент делает это в Москве. Что касается каких-то других мест, то у Пескова на этот счет нет никаких других предположений.Относительно вопроса поездки Владимира Путина в Крым, то его пресс-секретарь ответил на это положительно. Он подтвердил, что поездка сейчас действительно планируется и вполне вероятно, что глава государства отправится туда 14 марта.