Дмитрий Песков не знает, где будет голосовать Путин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на вопрос о том, где будет голосовать Владимир Путин, ответил, что пока не знает. Стоит напомнить, что голосование пройдет 18 марта.
Песков сказал, что он пока не может уточнить место голосования Путина. При этом он отметил, что обычно президент делает это в Москве. Что касается каких-то других мест, то у Пескова на этот счет нет никаких других предположений.
Относительно вопроса поездки Владимира Путина в Крым, то его пресс-секретарь ответил на это положительно. Он подтвердил, что поездка сейчас действительно планируется и вполне вероятно, что глава государства отправится туда 14 марта.
Песков сказал, что он пока не может уточнить место голосования Путина. При этом он отметил, что обычно президент делает это в Москве. Что касается каких-то других мест, то у Пескова на этот счет нет никаких других предположений.
Относительно вопроса поездки Владимира Путина в Крым, то его пресс-секретарь ответил на это положительно. Он подтвердил, что поездка сейчас действительно планируется и вполне вероятно, что глава государства отправится туда 14 марта.
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Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:40