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Вид супермодели Рози Хантингтон-Уайтли на последних сроках беременности впечатлил фанатов

Известная британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли решила показать поклонникам, как выглядела на последних сроках беременности.

Одна из "ангелов" всемирно известной компании Victoria's Secret с 2010 года является партнёршей популярного голливудского актёра Джейсона Стейтема. В январе 2016 года пара решилась на помолвку, а первенец появился на свет летом 2017 года.

Вид супермодели Рози Хантингтон-Уайтли на последних сроках беременности впечатлил фанатов

На протяжении всей беременности Хантингтон-Уайтли не распространялась на тему своего положения и не выкладывала фотографии, поэтому фанаты практически никакой не получали информации по поводу состояния красавицы. Надо сказать, что молодая мать до сих пор не явила миру лик своего ребёнка, хотя поклонники были бы очень рады увидеть лицо малыша.

Всё же Рози решила пойти навстречу многочисленным поклонникам, опубликовав в Instagram фотоснимок, на котором позирует полностью обнажённой на поздних сроках беременности. Сейчас стало довольно популярным среди знаменитостей создавать "беременные" фотосессии, совершенно не стесняясь, не опаздывает за модой и Хантингтон-Уайтли.

Фанаты оценили щедрость возлюбленной Стейтема, одарив её кучей добрых комментариев.

Фотографию обнажённой беременной Рози Хантингтон-Уайтли можно посмотреть здесь.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 13:20
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