Армянский священник Самуил Агоян назвал схождение Благодатного огня делом рук человеческих

Служитель церкви лично видел, как связки свечей зажигались от масляных лампад патриархами, а также подчеркнул, что Бог может сотворить чудо, но не для людской забавы. Такое заявление стало причиной конфликта между священником и представителем коптов.Оппонент назвал его слова ложью и продолжил утверждение, что огонь сходит с неба, после чего раздается верующим людям, однако члены данной церкви не присутствуют в храме во время события. Согласно преданию, это чудо символизирует Воскресение Христа и загорается перед Пасхой в иерусалимском храме Гроба Господня.