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Армянский священник Самуил Агоян назвал схождение Благодатного огня делом рук человеческих

Израильские журналисты во время интервью с армянским священником узнали, что происходит в реальности при схождении Благодатного огня. Самуил Агоян отметил, что процесс таинства является делом рук человеческих и не является мистикой.

Служитель церкви лично видел, как связки свечей зажигались от масляных лампад патриархами, а также подчеркнул, что Бог может сотворить чудо, но не для людской забавы. Такое заявление стало причиной конфликта между священником и представителем коптов.

Армянский священник Самуил Агоян назвал схождение Благодатного огня делом рук человеческих


Оппонент назвал его слова ложью и продолжил утверждение, что огонь сходит с неба, после чего раздается верующим людям, однако члены данной церкви не присутствуют в храме во время события. Согласно преданию, это чудо символизирует Воскресение Христа и загорается перед Пасхой в иерусалимском храме Гроба Господня.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:40
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