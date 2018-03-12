Армянский священник Самуил Агоян назвал схождение Благодатного огня делом рук человеческих
Израильские журналисты во время интервью с армянским священником узнали, что происходит в реальности при схождении Благодатного огня. Самуил Агоян отметил, что процесс таинства является делом рук человеческих и не является мистикой.
Служитель церкви лично видел, как связки свечей зажигались от масляных лампад патриархами, а также подчеркнул, что Бог может сотворить чудо, но не для людской забавы. Такое заявление стало причиной конфликта между священником и представителем коптов.
Оппонент назвал его слова ложью и продолжил утверждение, что огонь сходит с неба, после чего раздается верующим людям, однако члены данной церкви не присутствуют в храме во время события. Согласно преданию, это чудо символизирует Воскресение Христа и загорается перед Пасхой в иерусалимском храме Гроба Господня.
Служитель церкви лично видел, как связки свечей зажигались от масляных лампад патриархами, а также подчеркнул, что Бог может сотворить чудо, но не для людской забавы. Такое заявление стало причиной конфликта между священником и представителем коптов.
Оппонент назвал его слова ложью и продолжил утверждение, что огонь сходит с неба, после чего раздается верующим людям, однако члены данной церкви не присутствуют в храме во время события. Согласно преданию, это чудо символизирует Воскресение Христа и загорается перед Пасхой в иерусалимском храме Гроба Господня.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:40