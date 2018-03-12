Тейлор Свифт перестала прятать своего нового бойфренда

Своё счастье молодые люди оберегали от общественности изо всех сил, именно для этого не появлялись вместе на светских мероприятиях и других публичных местах. Папарацци хоть и получили славу вездесущих и всезнающих, но до этой пары им добраться оказалось крайне сложно, чтобы порадовать Интернет "горячими" фотоснимками Тейлор и Джо.Постоянно скрывать своего партнёра, бегая от журналистов, может быть очень утомительным занятием. Вот и Свифт с Элвином, кажется, это надоело: избавившись от оков страха быть замеченными, они просто вышли на прогулку в американском городе Майами, при этом ярко демонстрируя романтические отношения.В интервью 28-летняя артистка много раз жаловалась, что в плане личной жизни у неё всё складывается не очень удачно. Поклонники надеются, что на этот раз их любимая певица нашла достойного парня в лице молодого и симпатичного Джо Элвина, с которым обретёт женское счастье.