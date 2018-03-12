Тейлор Свифт перестала прятать своего нового бойфренда
В западных и российских СМИ давно обсуждается роман между известной американской певицей Тейлор Свифт и британским актёром Джо Элвином, но до парочка как можно дольше скрывала свои отношения.
Своё счастье молодые люди оберегали от общественности изо всех сил, именно для этого не появлялись вместе на светских мероприятиях и других публичных местах. Папарацци хоть и получили славу вездесущих и всезнающих, но до этой пары им добраться оказалось крайне сложно, чтобы порадовать Интернет "горячими" фотоснимками Тейлор и Джо.
Постоянно скрывать своего партнёра, бегая от журналистов, может быть очень утомительным занятием. Вот и Свифт с Элвином, кажется, это надоело: избавившись от оков страха быть замеченными, они просто вышли на прогулку в американском городе Майами, при этом ярко демонстрируя романтические отношения.
В интервью 28-летняя артистка много раз жаловалась, что в плане личной жизни у неё всё складывается не очень удачно. Поклонники надеются, что на этот раз их любимая певица нашла достойного парня в лице молодого и симпатичного Джо Элвина, с которым обретёт женское счастье.
Своё счастье молодые люди оберегали от общественности изо всех сил, именно для этого не появлялись вместе на светских мероприятиях и других публичных местах. Папарацци хоть и получили славу вездесущих и всезнающих, но до этой пары им добраться оказалось крайне сложно, чтобы порадовать Интернет "горячими" фотоснимками Тейлор и Джо.
Постоянно скрывать своего партнёра, бегая от журналистов, может быть очень утомительным занятием. Вот и Свифт с Элвином, кажется, это надоело: избавившись от оков страха быть замеченными, они просто вышли на прогулку в американском городе Майами, при этом ярко демонстрируя романтические отношения.
В интервью 28-летняя артистка много раз жаловалась, что в плане личной жизни у неё всё складывается не очень удачно. Поклонники надеются, что на этот раз их любимая певица нашла достойного парня в лице молодого и симпатичного Джо Элвина, с которым обретёт женское счастье.