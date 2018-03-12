Минстроительства: Будут введены новые стандарты жилья

Минстроительства и ЖКХ на следующей неделе планирует обнародовать новые требования для жилья в многоэтажках "стандартного класса". Это будет модернизированный и уточненный СанПиН, ГОСТ, регламентирующие строительство. По мнению чиновников, новейшие требования увеличат комфорт и улучшат качество строительства. Специалисты поясняют, что таким методом уберут термин "жилье эконом-класса" заменив его более понятным определением "жилье стандартного уровня".Основными пунктами изменений станут: установят минимальную цену за квадратный метр жилья; минимальная площадь квартиры (28 м2); появится перечень требований к инфраструктуре; будет установлен стандарт высоты потолок; и условия оснащения жилья до сдачи владельцам. Сами чиновники-разработчики считают, что стоимость на квартиры существенно не взлетит.Однако строители и риэлторы считают, что это не так и в любом случае цены уже растут. Причины этого они называют: сокращение строительства жилья в регионах (от 4% до 41%); снижение уровня доходов населения наполовину;кризис экономики и рост безработицы.