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Минстроительства: Будут введены новые стандарты жилья

Строительное ведомство в ближайшее время опубликует правила для жилья, которыми должны руководствоваться строители. По мнению чиновников, они не приведут к росту стоимости жилья в стране, однако специалисты другого мнения цены вырастут.

Минстроительства и ЖКХ на следующей неделе планирует обнародовать новые требования для жилья в многоэтажках "стандартного класса". Это будет модернизированный и уточненный СанПиН, ГОСТ, регламентирующие строительство. По мнению чиновников, новейшие требования увеличат комфорт и улучшат качество строительства. Специалисты поясняют, что таким методом уберут термин "жилье эконом-класса" заменив его более понятным определением "жилье стандартного уровня".

Минстроительства: Будут введены новые стандарты жилья


Основными пунктами изменений станут: установят минимальную цену за квадратный метр жилья; минимальная площадь квартиры (28 м2); появится перечень требований к инфраструктуре; будет установлен стандарт высоты потолок; и условия оснащения жилья до сдачи владельцам. Сами чиновники-разработчики считают, что стоимость на квартиры существенно не взлетит.Однако строители и риэлторы считают, что это не так и в любом случае цены уже растут. Причины этого они называют: сокращение строительства жилья в регионах (от 4% до 41%); снижение уровня доходов населения наполовину;кризис экономики и рост безработицы.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 12:10
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