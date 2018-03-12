Сергей Безруков опубликовал умилительное фото жены и дочери

Целых два года режиссер и актер прожили в счастливом браке и у них растет полуторагодовалая дочь Маша. Обычно популярный артист на выставляет напоказ свою личную жизнь и держит семейное счастье вдали от любопытных глаз.Но в праздничный для их семьи день Безруков отступил от своей традиции и поделился с поклонниками снимком своих родных людей. На нем крупным планом снята супруг актера, а вот личико малышки рассмотреть не удается. Так что пока трудно судить, на кого Мария больше похожа – на отца или мать.Сергей подписал этот снимок «Мои девочки!» и пожелал всем своим подписчикам «немного тепла в ленту».