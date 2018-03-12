АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя женщинами и не стала для него внутренней Вселенной
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Сергей Безруков опубликовал умилительное фото жены и дочери

Сергей Безруков с женой Анной Матисон 11 марта отметили годовщину свадьбы. В этот день актер поделился трогательным фото жены с дочерью.
Сергей Безруков опубликовал умилительное фото жены и дочери


Целых два года режиссер и актер прожили в счастливом браке и у них растет полуторагодовалая дочь Маша. Обычно популярный артист на выставляет напоказ свою личную жизнь и держит семейное счастье вдали от любопытных глаз.

Но в праздничный для их семьи день Безруков отступил от своей традиции и поделился с поклонниками снимком своих родных людей. На нем крупным планом снята супруг актера, а вот личико малышки рассмотреть не удается. Так что пока трудно судить, на кого Мария больше похожа – на отца или мать.

Сергей подписал этот снимок «Мои девочки!» и пожелал всем своим подписчикам «немного тепла в ленту».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Лазарев смутил поклонников своими
Простые правила укрепления иммунитета весной
Дарья Пынзарь после недели разлуки грозит
Тейлор Свифт перестала прятать своего нового
Продажи авто премиум-сегмента в России в феврале
Челябинские бездомные коты питаются красной икрой
Анита Цой удивила поклонников вопросом о
Муж Ксении Бородиной выложил в Сети
Кети Топурия и Гуф устроили в Instagram любовную
Эффект ноцебо: Отдельные люди без злого умысла
В компании Nissan сообщили о старте продаж нового
Кинокритик заявил, что сериалы обходят по
Центробанк: С 1 мая банки свернут выдачу кредитов
Грецкие орехи и льняное масло помогут человеку в
Футболист Лионель Месси стал многодетным отцом
Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя
Монахиня, судившаяся с Кэти Перри, умерла прямо
Ксения Бородина иронично опровергла слухи о своей
В Дублине прошел многочисленный марш против
Сергей Безруков опубликовал умилительное фото
Дмитрий Хворостовский посмертно удостоен награды
Ким Кардашьян поклонники подозревают в живодерстве
В Вене на аукционе продали одну из первых
55-летняя Деми Мур поразила фанатов моложавой
Гайтана удивила поклонников признанием о своих
Поклонники не узнали сильно потолстевшего вечного
Митя Фомин показал редкое фото с любимой женщиной
Ученые смоделировали доисторический океан
Дана Борисова призналась, что не может бороться с
Путин пошутил, что лучше с ним не спорить
Просмотреть все новости