В Чувашии трехлетняя девочка провалилась под лед в полынью
В Чувашии в Чебоксарском районе девочка трех лет провалилась в ледяную воду полыньи местной речки. Впоследствии малышка умерла от переохлаждения.
В воскресенье днем полицейским стало известно о погибшей малышке, жительнице деревни Лагери, умершей в результате переохлаждения после купания в ледяной воде. В настоящее время идет доследственная проверка по факту смерти ребенка. Оперативники устанавливают подробности ЧП, также назначена судмедэкспертиза.
В воскресенье днем полицейским стало известно о погибшей малышке, жительнице деревни Лагери, умершей в результате переохлаждения после купания в ледяной воде. В настоящее время идет доследственная проверка по факту смерти ребенка. Оперативники устанавливают подробности ЧП, также назначена судмедэкспертиза.
Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:20