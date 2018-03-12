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Специалисты назвали провальные IT-проекты

Специалисты из сферы пиара, социологии и маркетинга провели исследование и составили список IT-проектов, которые обречены на неудачу. Составив список, эксперты пришли к выводу, что крупные проекты не всегда гарантируют успех.

Одним из самых неудачных проектов стала ОС Windows Phone 7, которую разработала компания Microsoft восемь лет назад. Главной задачей разработчиков было составить конкуренцию таким платформам как Android и iOS. Но, пользователи не оценили операционную систему и главной причиной этому стали: урезанный дизайн и отсутствие быстрых настроек.
Специалисты назвали провальные IT-проекты

Еще одним неудачным проектом стал купленный твиттером сервис Vine. Следующую позицию занимает очки Google Glass, так как продукт был не завершен и не вызвал восторга у покупателей. Ещё одним не лучшим проектом отметилась компания BlackBerry, когда начала создавать неконкурентоспособные телефоны.
Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 04:30
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