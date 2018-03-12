Специалисты назвали провальные IT-проекты

Одним из самых неудачных проектов стала ОС Windows Phone 7, которую разработала компания Microsoft восемь лет назад. Главной задачей разработчиков было составить конкуренцию таким платформам как Android и iOS. Но, пользователи не оценили операционную систему и главной причиной этому стали: урезанный дизайн и отсутствие быстрых настроек.Еще одним неудачным проектом стал купленный твиттером сервис Vine. Следующую позицию занимает очки Google Glass, так как продукт был не завершен и не вызвал восторга у покупателей. Ещё одним не лучшим проектом отметилась компания BlackBerry, когда начала создавать неконкурентоспособные телефоны.