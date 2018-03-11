Могерини объявила, при каких условиях ЕС введёт миротворцев в Донбасс

Во-первых, мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна получить полный доступ ко всей территории страны, включая неконтролируемый в данный момент украинскими властями участок украино-российской границы.Во-вторых, заявила, Могерини, Евросоюз – за введение миротворцев ООН в Донбасс, лишь бы это помогло в полной мере реализовать минские соглашения и урегулировать конфликт.– Мы – неизменно за ускорение в реализации минских соглашений, – сказала она, повторив, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине должна работать и вдоль украино-российской границы.Президент РФ Владимир Путин ранее, поддерживая в целом идею введения миротворцев ООН в Донбасс, рассчитывал на дополнительное обсуждение этого вопроса в Совбезе ООН.