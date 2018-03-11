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Могерини объявила, при каких условиях ЕС введёт миротворцев в Донбасс

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини обнародовала условия введения Европейским союзом миротворческой миссии в Донбасс.

Могерини объявила, при каких условиях ЕС введёт миротворцев в Донбасс


Во-первых, мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна получить полный доступ ко всей территории страны, включая неконтролируемый в данный момент украинскими властями участок украино-российской границы.

Во-вторых, заявила, Могерини, Евросоюз – за введение миротворцев ООН в Донбасс, лишь бы это помогло в полной мере реализовать минские соглашения и урегулировать конфликт.

– Мы – неизменно за ускорение в реализации минских соглашений, – сказала она, повторив, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине должна работать и вдоль украино-российской границы.

Президент РФ Владимир Путин ранее, поддерживая в целом идею введения миротворцев ООН в Донбасс, рассчитывал на дополнительное обсуждение этого вопроса в Совбезе ООН.
Политика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 21:52
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