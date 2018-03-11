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Эксперты сравнили операционки Android P и iOS

Эксперты сравнили операционки iOS и Android P, которую представили в компании Google на прошлой неделе. Разработчики при этом постарались улучшить производительность, безопасность, стабильность системы.

Эксперты сравнили операционки Android P и iOS

Калифорнийские инженеры иконку часов переместили в верхний левый угол. Регулятор громкости отображается справа, в вертикальном положении. Пара иконок позволяют получать к настройкам быстрый доступ, включить звук при звонке. В Android P в отличие от iOS легко можно сделать скриншот. Данная функция доступна в случае нажатия на кнопку выключения смартфона. Отмечается режим интеллектуального вращения, а также технология Always-on.

Эксперты из нововведений отметили поддержку HDR VP9, зумирование текста, графический ключ - исчезающий при рисовании, способность определять с точностью до метра расстояние до роутера Wi-Fi, встроенную поддержку «моноброви», цветные значки в настройках, округлившийся дизайн иконок.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 23:35
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