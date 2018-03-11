В Подмосковье бродячие собаки загрызли мужчину и искалечили женщину
В подмосковном поселке Курсаково бродячие собаки насмерть загрызли мужчину и искалечили молодую женщину.
Ведутся следственные проверки обстоятельств трагических последствий нападения стаи бродячих собак на мужчину и женщину в поселке Курсаково Истринского района Московской области. Об этом в воскресенье сообщила средствам массовой информации представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
Так, 11 марта в этом поселке было обнаружено тело местного жителя, изуродованное рваными ранами. Кроме того, с такими же ранами в местную больницу в тяжелом состоянии была доставлена 24-летняя девушка. Возможно, она пострадала от той же стаи бродячих псов.
Сотрудники службы по отлову животных занялись комплексом проверочных и поисковых работ с целью выявить одичавшую стаю собак.
Ведутся следственные проверки обстоятельств трагических последствий нападения стаи бродячих собак на мужчину и женщину в поселке Курсаково Истринского района Московской области. Об этом в воскресенье сообщила средствам массовой информации представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
Так, 11 марта в этом поселке было обнаружено тело местного жителя, изуродованное рваными ранами. Кроме того, с такими же ранами в местную больницу в тяжелом состоянии была доставлена 24-летняя девушка. Возможно, она пострадала от той же стаи бродячих псов.
Сотрудники службы по отлову животных занялись комплексом проверочных и поисковых работ с целью выявить одичавшую стаю собак.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 21:38