Артефакты викингов в канадской провинции заставили ученых пересмотреть историю

Описания путешествий древних воинов, изданные в 60-х годах, сохранили упоминание о таком месте, а потому ученый Бригита Уоллес руководствовалась ими во время экспедиции. В земле сохранились каноэ из кожи зверей, останки винограда и лосося, описанные в сагах, но коллеги пока сомневаются в теории, ссылаясь на недостаток фактов.Викинги всегда перевозили своих павших товарищей в Гренландию, где была их родина, но новое открытие позволит найти следы первых европейцев на территории Северной Америки. После первых раритетов ученые нашли новые доказательства жизни народа, умеющего добывать железную руду. В очагах сохранилось 13 кг шлака, используемого для ее обжига.