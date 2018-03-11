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Артефакты викингов в канадской провинции заставили ученых пересмотреть историю

Ученые во время раскопок в канадской провинции Нью-Брансуик нашли поселение викингов, возникшее 1000 лет назад. Артефакты заставили их пересмотреть историю, так как раньше многие светила науки отрицали такие факты.

Описания путешествий древних воинов, изданные в 60-х годах, сохранили упоминание о таком месте, а потому ученый Бригита Уоллес руководствовалась ими во время экспедиции. В земле сохранились каноэ из кожи зверей, останки винограда и лосося, описанные в сагах, но коллеги пока сомневаются в теории, ссылаясь на недостаток фактов.

Артефакты викингов в канадской провинции заставили ученых пересмотреть историю


Викинги всегда перевозили своих павших товарищей в Гренландию, где была их родина, но новое открытие позволит найти следы первых европейцев на территории Северной Америки. После первых раритетов ученые нашли новые доказательства жизни народа, умеющего добывать железную руду. В очагах сохранилось 13 кг шлака, используемого для ее обжига.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:14
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