Ученые: Чрезмерное увлечение смартфонами атрофирует часть мозга и становится причиной депрессии

Они отметили, что за последнее время зависимость людей выросла на 28%, так как большинство из них проводят время в окружении таких технологий. Орган имеет сектор, отвечающий за данный фактор, но в нем клетки начинают медленнее проявлять активность по сравнению с аналогами в других частях мозга.Во время опытов 100 добровольцев, пристрастившихся к смартфонам, имели большое снижение показателей. Лица, ограничившие такие привычки, только на 17% снизили активность клеток, но также устройства становятся виновниками психических расстройств. Кроме нарушений в работе двигательной системы, люди становятся заторможенными и подвержены частым всплескам эмоций.