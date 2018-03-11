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Ученые: Чрезмерное увлечение смартфонами атрофирует часть мозга и становится причиной депрессии

Современный человек уже не представляет свою жизнь без смартфонов, но при этом подвергает опасности свое здоровье. Ученые МТИ выяснили, что чрезмерное увлечение гаджетами атрофирует часть мозга и становится причиной депрессии.

Они отметили, что за последнее время зависимость людей выросла на 28%, так как большинство из них проводят время в окружении таких технологий. Орган имеет сектор, отвечающий за данный фактор, но в нем клетки начинают медленнее проявлять активность по сравнению с аналогами в других частях мозга.

Ученые: Чрезмерное увлечение смартфонами атрофирует часть мозга и становится причиной депрессии


Во время опытов 100 добровольцев, пристрастившихся к смартфонам, имели большое снижение показателей. Лица, ограничившие такие привычки, только на 17% снизили активность клеток, но также устройства становятся виновниками психических расстройств. Кроме нарушений в работе двигательной системы, люди становятся заторможенными и подвержены частым всплескам эмоций.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:40
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