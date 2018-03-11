Клип Ольги Бузовой на композицию «Wi-Fi» за 3 недели набрал 10 млн просмотров

Очередная новая композиция известной теледивы стремительно покоряет российский iTunes и в считанные минуты сумела достичь первой строчки в таблице.На днях Ольга поставила мировой рекорд, ранее который принадлежал британской певице Адели. И если песня зарубежной исполнительницы покорила вершину чарта британского отделения iTunes буквально за 4 минуты, то сингл Бузовой «Она не боится» завоевал первую строчку отечественного iTunes лишь за 60 секунд.Новое достижение артистки, которую совсем не хотят признавать представители отечественного шоу-бизнеса, поражает пользователей Сети, то же самое касается и последнего клипа на песню WI-FI. За три недели после его релиза на канале YouTube, ролик набрал 10 млн просмотров! В первые сутки после премьеры клип посмотрели 2 миллиона человек.О таком российские исполнители могут лишь мечтать, так как такое внимание удается привлечь к своему творчеству только Ольге Бузовой, которая лишь только год, как штурмует эстрадный Олимп.И стоит отметить, довольно успешно. Ведь чем дольше ее не воспринимают коллеги по цеху, тем стремительнее у певицы растет и умножается армия преданных поклонников.