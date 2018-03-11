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BMW не собирается заниматься разработкой авто без руля и педалей

BMW не намерена всё таки заниматься разработкой авто без педалей либо рулевого колеса. По мнению руководства компании, процесс вождения является главной ценностью в авто.

BMW не собирается заниматься разработкой авто без руля и педалей

Было также отмечено, что если авто BMW будут ездить автономно, они всё равно их оснастят рулём, чтобы автовладелец имел выбор. Приводя в пример версию авто Vision Next 100, представители компании отмечают, что несмотря на футуристичность концепта, в данном авто остаётся рулевое колесо. Машины BMW будут всегда иметь руль, потому что важным является максимальное удовольствие от самого транспорта и процесса вождения.

В рамках Женевском автосалона представили концепты абсолютных беспилотников. В концепции "авто будущего" большинство компаний закладывают мысль, что люди желают сидеть, при этом ничего не делать. Из числа данных компаний BMW решила выделиться, заявив, что авто будущего – это не просто самоходная тележка, а машина под управлением человека будущего.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:00
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