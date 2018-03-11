«Блондинка» Дарья Пынзарь заказала на двоих два номера в миланском отеле

Но двухдневный тур супружеской пары был омрачен невнимательностью Даши, которая вместо одного номера в 5-звездочном отеле оплатила два.Можно только представить, сколько стоит номер в отеле в центре Милана рядом с Duomo di Milano. Но о том, что с карты Сергея ушли деньги за два номера, стало известно лишь в момент заселения.По возвращении из Италии Дарья написала, что «еще долго сможет удивлять своего мужа», доказав тем самым свою бестолковость и блондинистость.Впрочем, Сергей остался невозмутим и в ответ на глупость своей светловолосой жены проявил железную выдержку, но чего ж еще требовать от девушки из «Дома-2».