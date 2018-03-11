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Ученые: Женщинам нельзя худеть перед свадьбой из-за появления лишних килограмм после родов

Британские ученые выяснили, что многие женщины пытаются похудеть перед свадьбой. Но такие действия могут привести к появлению лишних килограмм после родов.

После торжественного события у них начинается полноценная жизнь и жены становятся матерями, но резкие изменения во внешнем виде избранницы раздражают супругов. После опроса эксперты заметили, что 29% разводов связано с данной темой, потому что девушки пытались выглядеть моложе, и забывали о возможном наборе веса.

Ученые: Женщинам нельзя худеть перед свадьбой из-за появления лишних килограмм после родов


Ученые считают естественную красоту главным качеством невесты, потому что тогда мужчина сможет оценить ее внутренние достоинства. Во время эксперимента с участием миллиона добровольцев, 88% представительниц слабого пола согласились, что похудение перед браком может испортить дальнейшие отношения с любимым человеком.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:30
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