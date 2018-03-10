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Глафиру Тарханову не пропустили на самолет из-за сбоя программы авиакомпании

Глафира Тарханова не прошла регистрацию на рейс по техническим причинам.

Глафиру Тарханову не пропустили на самолет из-за сбоя программы авиакомпании


Глафира Тарханова в Международный женский день попала в неприятную ситуацию. Киноактрису не пропустили в Ульяновске на борт самолета. Она на рейс прилетела во время, с документами было все нормально, билеты естественно оплачены.

Глафира, которой 34 года совершенно никого не оскорбляла, что могло бы стать причиной ее снятия с рейса, не устраивала дебошей, как это делают некоторые знаменитости и даже у нее не было претензий к сервису. А Тарханову всего лишь не зарегистрировали на данный рейс по техническим причинам.

Программа этой авиакомпании зависла, и самолет отправился без нее. Но свих зрителей она поспешила успокоить и пообещала вернуться к спектаклю. Фанаты поддержали свою любимицу и поздравили с женским праздником.

Стоит напомнить, что в ее жизни уже был подобный случай. Как-то ее не взяли на борт самолета, поскольку она находилась на последних месяцах беременности. В таком положении многие авиаперевозчики стараются не брать таких пассажиров на борт, чтобы не рисковать.

У Тархановой с супругом подрастают четверо детей и все мальчики. Самому старшему 10 лет, а младшему в марте будет полгода.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 18:07
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