Глафиру Тарханову не пропустили на самолет из-за сбоя программы авиакомпании

Глафира Тарханова в Международный женский день попала в неприятную ситуацию. Киноактрису не пропустили в Ульяновске на борт самолета. Она на рейс прилетела во время, с документами было все нормально, билеты естественно оплачены.Глафира, которой 34 года совершенно никого не оскорбляла, что могло бы стать причиной ее снятия с рейса, не устраивала дебошей, как это делают некоторые знаменитости и даже у нее не было претензий к сервису. А Тарханову всего лишь не зарегистрировали на данный рейс по техническим причинам.Программа этой авиакомпании зависла, и самолет отправился без нее. Но свих зрителей она поспешила успокоить и пообещала вернуться к спектаклю. Фанаты поддержали свою любимицу и поздравили с женским праздником.Стоит напомнить, что в ее жизни уже был подобный случай. Как-то ее не взяли на борт самолета, поскольку она находилась на последних месяцах беременности. В таком положении многие авиаперевозчики стараются не брать таких пассажиров на борт, чтобы не рисковать.У Тархановой с супругом подрастают четверо детей и все мальчики. Самому старшему 10 лет, а младшему в марте будет полгода.