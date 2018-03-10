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Иван Жидков попал в клинику с токсическим отравлением

Российский актёр Иван Жидков в своём микроблоге Instagram поделился новостью касательно своего состояния здоровья. Как оказалось, артист попал в клинику с токсическим отравлением.

Иван Жидков попал в клинику с токсическим отравлением

Иван Жидков в рамках Instagram обнародовал пост, в котором он сообщил, что в данное время находится в больнице. По словам актёра, у него врачи диагностировали токсическое отравление. Артист недоумевает, что послужило причиной недуга. Он считает, что негативные последствия появились из-за лекарств, которые Иван принимал. Однако пока точного врачебного вердикта нет.

Жидков не желал сообщать поклонникам касательно своего самочувствия, но проведя пару дней в клинике, соскучился по своим фанатам и принял решение пообщаться с ними. Актёр заверил, что запланированный на одиннадцатое марта концерт состоится. Невзирая на серьёзное ухудшение его самочувствия и температуру 40,4°С, в данное время актёр чувствует себя уже намного лучше.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:00
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