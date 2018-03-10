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Хакеры, атаковавшие сервера ФРГ в 2017 году, украли документы по Brexit и Украине

Неустановленные кибермошенники, напавшие в 2017 году на государственные сервера ФРГ, скачали 6 документов, в числе которых протоколы по процедуре Brexit и украинским переговорам, сообщает портал издания Der Spiegel.

Хакеры, атаковавшие сервера ФРГ в 2017 году, украли документы по Brexit и Украине


В руках киберпреступников оказались протоколы переговорного процесса между ЕС и Соединенным Королевством относительно процедуры Brexit. Кроме того, хакеры получили доступ к сведениям ведения дебатов чиновников из ЕС с представителями из Украины и Белоруссии. Впрочем, на тот момент немецкие чиновники знали о проникновении хакеров в межведомственные сети, поэтому полностью получить доступ к подобной информации у злоумышленников не получилось.

Всего было украдено 6 важных документов. Более детальной информации издание не приводит. В прошлом году хакеры внедрили в правительственные сети Германии вредоносный алгоритм, хотя никаких официальных подтверждений по данному поводу не было.
Политика
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 14:30
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