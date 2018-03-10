Анонсированы пять самых интересных спорткаров автосалона в Женеве

На первом месте оказался двухдверный концепт Toyota GR Supra Racing Concept. На втором месте оказался Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe. По словам производителя четырехдверная модель подходит идеально для автотуризма. Авто на рынке должно появиться в начале будущего года. На третьем месте оказался Ferrari 488 Pista с 3,9-литровым мотором на 720 л.с. Спорткар до первой сотни разгоняется за три секунды. На четвёртом месте оказался McLaren Senna GTR на 825 лошадиных сил. На авторынок новинка выйдет в количестве 75 моделей. Пятое место досталось Rimac C_Two. Авто оснащается четырьмя электромоторами. При этом суммарная мощность силового агрегата составляет 1 914 лошадей.Данное транспортное средство реализуют в количестве ста пятидесяти экземпляров. Непосредственно данное количество версий собираются выпустить к 2020 году.