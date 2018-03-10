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У Даши Пынзарь из груди едва не выскакивают импланты

Посмотрев фотографию, которую бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь опубликовала в своем микроблоге со дня рождения Ксении Бородиной, многие поклонники пришли к выводу, что у той импланты чуть ли не выскакивают из груди.

Даша никогда не скрывала, что после рождения первого сына она обратилась к пластическим хирургам, чтобы подредактировать форму груди. С тех пор Пынзарь стремится подчеркнуть всеми нарядами, выпятив грудь, что это главное достоинство ее фигуры.

У Даши Пынзарь из груди едва не выскакивают импланты

Так и на день рождения ведущей «Дома-2», которая отметила его в Милане вместе с друзьями, Дарья надела ультра - декольтированный костюм. На одном из снимков Пынзарь так прижалась к виновнице торжества, что импланты чуть не выпрыгивали из кружевного корсета.

По словам теледивы, ей стоило огромного труда и времени, что привыкнуть к имплантам. По всей видимости, теперь они не так досаждают Даше, раз она так тесно прижимается к Ксении Бородиной.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:40
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