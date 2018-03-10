У Даши Пынзарь из груди едва не выскакивают импланты

Даша никогда не скрывала, что после рождения первого сына она обратилась к пластическим хирургам, чтобы подредактировать форму груди. С тех пор Пынзарь стремится подчеркнуть всеми нарядами, выпятив грудь, что это главное достоинство ее фигуры.Так и на день рождения ведущей «Дома-2», которая отметила его в Милане вместе с друзьями, Дарья надела ультра - декольтированный костюм. На одном из снимков Пынзарь так прижалась к виновнице торжества, что импланты чуть не выпрыгивали из кружевного корсета.По словам теледивы, ей стоило огромного труда и времени, что привыкнуть к имплантам. По всей видимости, теперь они не так досаждают Даше, раз она так тесно прижимается к Ксении Бородиной.