Анна Хилькевич разрешила своему мужчине не дарить ей цветы 8 марта

На днях все женщины отмечали Международный женский день. Знаменитая киноактриса Анна Хилькевич тоже не стала исключением. Но уже на следующий день, который следовал после праздника, знаменитость написала пост на своей личной страничке, в котором некоторые традиции женского праздника поддала всяким сомнениям.Выяснилось, что Хилькевич решила отказаться от цветов, которые ей хотел подарить супруг, ведь они их считают главным символом данного праздника. Артистка пояснила, что это далеко уже не традиция, а всего лишь формальность. В этот день тысячи представителей сильной половины бегают по городу с букетами цветов, и это смотрится нелепо.Именно поэтому Анна в очередной раз убедилась, что от цветов на подобные праздники необходимо отказываться. Ведь создается впечатление, что в этот день преобладает слово «нужно», а не «хочется» и поэтому теряется весь смысл в этом подарке.Актриса вместе с другими женщинами своей семьи оградили мужчин от таких формальностей с букетами цветов. А теперь знаменитость с удовольствием готова принимать цветы, если они будут подарены от чистого сердца и со всей искренностью.