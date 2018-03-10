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Президенту Америки дали добро на блокировку пользователей

Президенту США Дональду Трампу разрешили блокировать пользователей в социальных сетях.

Президенту Америки дали добро на блокировку пользователей


Недавно законодатели Америки сделали заявление о том, что блокировка пользователей на личной странице Дональда Трампа является законной и никак не противоречит конституции США. 8 марта состоялся суд по делу о блокировке подписчиков к странице президента Twitter. Адвокаты правительства утверждают, что Трамп имеет полное право ограничивать доступ к своему блогу. От имени семи ограниченных пользователей Трампа на суде выступала организация университета США. По мнению подписчиков, правитель своими действиями ограничивает их в свободомыслии и действиях.

На суде заместитель прокурора Соединенных Штатов Америки Майкл Баэр сделал обращение к судье с предложением выкинуть иск. По его словам каждому деятелю дается право выбирать, с кем ему общаться в социальных сетях.
Политика / Общество
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 00:00
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