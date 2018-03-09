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Китай разрабатывает многоразовый космический корабль

В издании Global Times появилась новость о том, что Китай начал разработку собственного многоразового космического корабля. Таким образом, разрабатываемый компанией China Aerospace Science and Industry Corporation аппарат будет состоять из двух частей – из самолета-носителя и самого космоплана.

Китай разрабатывает многоразовый космический корабль


Так отмечается, что самолет будет поднимать космоплан в воздух до нужной высоты, где космоплан сможет отделиться и выйти в открытый космос с помощью своих двигателей, а затем вернуться обратно.

Специалисты утверждают, что данный аппарат позволит выводить на орбиту людей и различную полезную нагрузку. К примеру, с его помощью Китай будет снабжать орбитальную станцию или же выводить спутники. Помимо этого выделяются и военные функции, поскольку космоплан можно применить в качестве оружия против баллистических ракет или вражеских космических аппаратов.

Пока что все остается на уровне концепта, однако первые испытания уменьшенной модели уже проводились. Тем не менее, китайцы сейчас испытывают необходимость в подходящих для такого проекта двигателях.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:45
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