В Красноярском крае загорелось здание рыбного цеха
Утром 9 марта произошло возгорание рыбного цеха в поселке Приморск Балахтинского района Красноярского края.
Подразделения МЧС приступили к тушению пожара на площади около 3 тыс. квадратных метров. Возгорание произошло в здании рыбного цеха, но успело охватить огнем и соседнее административное строение. В результате инцидента погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
В единой дежурно-диспетчерской службе Балахтинского района уточнили, что в тушении пожара участвуют 20 сотрудников МЧС, шесть единиц техники. Причины происшествия выясняются.
Подразделения МЧС приступили к тушению пожара на площади около 3 тыс. квадратных метров. Возгорание произошло в здании рыбного цеха, но успело охватить огнем и соседнее административное строение. В результате инцидента погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
В единой дежурно-диспетчерской службе Балахтинского района уточнили, что в тушении пожара участвуют 20 сотрудников МЧС, шесть единиц техники. Причины происшествия выясняются.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 13:45