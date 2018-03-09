В Красноярском крае загорелось здание рыбного цеха

Подразделения МЧС приступили к тушению пожара на площади около 3 тыс. квадратных метров. Возгорание произошло в здании рыбного цеха, но успело охватить огнем и соседнее административное строение. В результате инцидента погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.В единой дежурно-диспетчерской службе Балахтинского района уточнили, что в тушении пожара участвуют 20 сотрудников МЧС, шесть единиц техники. Причины происшествия выясняются.