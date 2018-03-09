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Психологи назвали простой способ улучшить сексуальную жизнь

Американские психологи Университета Флориды назвали простой способ значительно улучшить свою сексуальную жизнь. Для этого достаточно соблюдать баланс между качеством интимных отношений и продолжительностью ночного отдыха, информирует портал The Conversation.

Психологи назвали простой способ улучшить сексуальную жизнь


Исследователи подчеркивают, что 30% взрослых американцев страдают от недостатка сна. При этом 31% мужчин и 45% дам негативно отзываются о своей интимной жизни. Психологи убеждены, что полученные данные взаимосвязаны, так как подобные процедуры, как правило, проходят в спальне.

Одновременно причина плохого сна и секса также одна - регулярные стрессовые ситуации. Одновременно хорошая сексуальная разгрузка приведет к крепкому сну, поэтому ученые советуют высыпаться, чтобы получить качественные ласки. Исследования показали, что женщинам нужен всего 1 дополнительный час сна, чтобы на другой день получить удовольствие от секса.
Общество
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:45
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