Психологи назвали простой способ улучшить сексуальную жизнь

Исследователи подчеркивают, что 30% взрослых американцев страдают от недостатка сна. При этом 31% мужчин и 45% дам негативно отзываются о своей интимной жизни. Психологи убеждены, что полученные данные взаимосвязаны, так как подобные процедуры, как правило, проходят в спальне.Одновременно причина плохого сна и секса также одна - регулярные стрессовые ситуации. Одновременно хорошая сексуальная разгрузка приведет к крепкому сну, поэтому ученые советуют высыпаться, чтобы получить качественные ласки. Исследования показали, что женщинам нужен всего 1 дополнительный час сна, чтобы на другой день получить удовольствие от секса.