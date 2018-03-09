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Игорь Золотовицкий за непослушание бил своих сыновей

Игорь Золотовицкий вспомнил, как ему пришлось однажды поднять руку на своего сына, потому что тот вымотал все нервы.
Игорь Золотовицкий за непослушание бил своих сыновей


Актер театра и кино, а также глава МХАТа давно и успешно женат. Его жена – актриса Вера Харыбина. У пары двое сыновей – Александр и Алексей. Строгий руководитель МХАТа признался, что однажды наступил момент, когда ему пришлось бить отпрыска: в зимние холода тому вдруг вздумалось обуться в кроссовки. Отец пытался его переубедить нужными словами, однако парень, по большому счету, «уперся рогом». Эта упертость ребенка вывела артиста из себя и он ударил сына. Правда, спустя недолгое время мужчина перед ребенком извинился. Мир был восстановлен.

Вспомнил ректор и свои студенческие годы и вынужденную работу слесарем. В далекие времена и ему приходилось жить в студенческом общежитии и об этих днях Золотовицкий вспоминает с улыбкой. Проводя параллели с собственной молодостью, ректор и артист размышлял о современных выпускниках театральных вузов.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:45
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