Игорь Золотовицкий за непослушание бил своих сыновей

Актер театра и кино, а также глава МХАТа давно и успешно женат. Его жена – актриса Вера Харыбина. У пары двое сыновей – Александр и Алексей. Строгий руководитель МХАТа признался, что однажды наступил момент, когда ему пришлось бить отпрыска: в зимние холода тому вдруг вздумалось обуться в кроссовки. Отец пытался его переубедить нужными словами, однако парень, по большому счету, «уперся рогом». Эта упертость ребенка вывела артиста из себя и он ударил сына. Правда, спустя недолгое время мужчина перед ребенком извинился. Мир был восстановлен.Вспомнил ректор и свои студенческие годы и вынужденную работу слесарем. В далекие времена и ему приходилось жить в студенческом общежитии и об этих днях Золотовицкий вспоминает с улыбкой. Проводя параллели с собственной молодостью, ректор и артист размышлял о современных выпускниках театральных вузов.